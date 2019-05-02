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    Иванович хочет остаться в «Зените»

    Сербский защитник Бранислав Иванович заявил о готовности подписать новый контракт с «Зенитом».

    «Останусь ли я в команде? Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно, я хочу остаться», – сказал 35-летний футболист.

    • Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 39 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Его контракт с питерским клубом истекает в июне этого года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4303

      _Marqella_ 16 минут назад

      Надо оставаться, отличный игрок..))

      0
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      Рейтинг: +114

      MOBI 24 минуты назад

      красава

      0
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