Иванович хочет остаться в «Зените»

Надо оставаться, отличный игрок..))
Сербский защитник Бранислав Иванович заявил о готовности подписать новый контракт с «Зенитом».
«Останусь ли я в команде? Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно, я хочу остаться», – сказал 35-летний футболист.
- Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
- В текущем сезоне игрок провел 39 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Его контракт с питерским клубом истекает в июне этого года.