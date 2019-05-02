Иванович хочет остаться в «Зените»

Сербский защитник Бранислав Иванович заявил о готовности подписать новый контракт с «Зенитом».

«Останусь ли я в команде? Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно, я хочу остаться», – сказал 35-летний футболист.