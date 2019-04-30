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    Роналду: «В «Ювентусе» увидели, что я не шарлатан»

    Португальский форвард Криштиану Роналду высказался о своей адаптации в туринском «Ювентусе».

    «Когда я попадаю в новый клуб, в первую очередь, стараюсь быть самим собой. Моя рабочая этика всегда одна и та же. Ты должен быть скромным и помнить, что не можешь знать всего. Если ты умен, то улавливаешь все, что делает тебя лучше как спортсмена.

    Я идеально адаптировался в «Ювентусе». В клубе увидели, что я не шарлатан. Я стал таким, какой я есть, потому что всегда слежу за собой. Одно дело говорить, а другое – делать. Вот почему я выиграл пять «Золотых мячей» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов», – цитирует футболиста AS.

    • «Ювентус» купил Роналду у «Реала» прошлым летом за 117 миллионов евро.
    • В составе новой команды 34-летний нападающий забил 27 голов и сделал 13 результативных передач в 40 матчах.

    Источник: AS

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