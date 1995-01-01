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    Жоржиньо, Виллиан и Жиру выйдут с первых минут в матче «Айнтрахт» – «Челси»

    Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».

    «Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Фалет, да Кошта, Абрахам, Фернандес, Хасебе, Гачинович, Роде, Костич, Йович.

    «Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан, Жиру.

    • Матч пройдет во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк Арена».
    • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +24541

      portero 1 час назад

      Тяжко немцам будет рвать Челси, надеюсь порвут 3:0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3411

      Агасфер 1 час назад

      "Трах"-"Лондонский Чум"- 2-0.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2724

      dinar7777dinar 1 час назад

      где азар? уже перешел в реал?

      0
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      Рейтинг: +703

      САНЁК17 > dinar7777dinar 1 час назад

      Он дома как маленький мальчик сидит на попе,и плачут и орёт говоря, я к Реалу хочуууу

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