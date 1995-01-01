Жоржиньо, Виллиан и Жиру выйдут с первых минут в матче «Айнтрахт» – «Челси»

Тяжко немцам будет рвать Челси, надеюсь порвут 3:0
Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Фалет, да Кошта, Абрахам, Фернандес, Хасебе, Гачинович, Роде, Костич, Йович.
«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан, Жиру.
- Матч пройдет во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.