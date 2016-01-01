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    Озил, Обамеянг и Ляказетт в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Валенсией»

    Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Валенсией».

    «Арсенал»: Чех, Сократис, Колашинац, Мустафи, Косиельни, Мэйтленд-Найлс, Гендузи, Озил, Джака, Обамеянг, Ляказетт.

    «Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш, Солер, Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго.

    • Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
    • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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