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    Месси забил восьмой гол со штрафного в этом сезоне. У Роналду – ни одного

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

    Свой второй мяч аргентинец отправил в ворота соперника прямым ударом со штрафного. Это восьмой гол футболиста в этом сезоне, забитый подобным образом (из 56-ти попыток).

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду 24 раза пробивал штрафные удары в текущей кампании и не отличился ни разу.

    В нынешнем сезоне Месси провел за каталонскую команду 46 встреч, забил 48 мячей и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Opta

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