Месси забил восьмой гол со штрафного в этом сезоне. У Роналду – ни одного

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

Свой второй мяч аргентинец отправил в ворота соперника прямым ударом со штрафного. Это восьмой гол футболиста в этом сезоне, забитый подобным образом (из 56-ти попыток).

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду 24 раза пробивал штрафные удары в текущей кампании и не отличился ни разу.

В нынешнем сезоне Месси провел за каталонскую команду 46 встреч, забил 48 мячей и сделал 22 результативные передачи.