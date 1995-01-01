Агент Касильяса: «Икер не падал в обморок и не терял сознание. Ему было плохо, но он не думал, что у него приступ»

Представитель голкипера «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия рассказал о сердечном приступе футболиста, который он перенес на тренировке в среду. Агент назвал возвращение испанца к нормальному состоянию величайшей победой игрока в жизни.
«Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине занятия в среду он почувствовал себя плохо, у него появилась боль в груди, во рту и в руках.
Мы невероятно благодарны медицинской команде «Порту», которая так быстро доставила Икера в больницу.
Он ни разу не упал в обморок и не потерял сознание. Ему было плохо, но он не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции.
У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех», – сказал Кутропия.
- Касильяс перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
- В текущем сезоне голкипер провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
- Испанец – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.