Агент Касильяса: «Икер не падал в обморок и не терял сознание. Ему было плохо, но он не думал, что у него приступ»

Представитель голкипера «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия рассказал о сердечном приступе футболиста, который он перенес на тренировке в среду. Агент назвал возвращение испанца к нормальному состоянию величайшей победой игрока в жизни.

«Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине занятия в среду он почувствовал себя плохо, у него появилась боль в груди, во рту и в руках.

Мы невероятно благодарны медицинской команде «Порту», которая так быстро доставила Икера в больницу.

Он ни разу не упал в обморок и не потерял сознание. Ему было плохо, но он не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции.

У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех», – сказал Кутропия.