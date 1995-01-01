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    Агент Касильяса: «Икер не падал в обморок и не терял сознание. Ему было плохо, но он не думал, что у него приступ»

    Представитель голкипера «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия рассказал о сердечном приступе футболиста, который он перенес на тренировке в среду. Агент назвал возвращение испанца к нормальному состоянию величайшей победой игрока в жизни.

    «Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине занятия в среду он почувствовал себя плохо, у него появилась боль в груди, во рту и в руках.

    Мы невероятно благодарны медицинской команде «Порту», которая так быстро доставила Икера в больницу.

    Он ни разу не упал в обморок и не потерял сознание. Ему было плохо, но он не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции.

    У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех», – сказал Кутропия.

    • Касильяс перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
    • В текущем сезоне голкипер провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
    • Испанец – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

    Источник: Daily Mail

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