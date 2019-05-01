Le Parisien: Владельцы «ПСЖ» могут урезать финансирование клуба

Катарская компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ», может значительно сократить финансирование клуба из-за его неудач на европейской арене в последние годы. Владельцы парижан слишком восприимчивы к критике в адрес команды и считают, что она вредит их имиджу.

Кроме того, правительство Катара [Qatar Sports Investments является государственным предприятием] часто упоминает о непропорциональные средства, вложенных в «ПСЖ» [1,5 миллиарда евро с момента приобретения], и подчеркивает сумму налогов, ежегодно взимаемых Францией: с 2011 года парижане заплатили государству более 1 миллиарда евро. Отмечается, что «ПСЖ» платит налогов по заработной плате больше, чем все клубы Бундеслиги, Серии А и Примеры вместе взятые.

Помимо прочего, Катар хочет расширить свое влияние в футболе, покупая другие европейские клубы. Qatar Sports Investments ведет переговоры с «Ромой» и рассматривает вопрос о вложении средств в какой-либо из клубов Чемпионшипа.

Предполагается, что сохранение нынешнего финансирования будет зависеть от успешного выступления «ПСЖ» в Европе в следующем сезоне.