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    Le Parisien: Владельцы «ПСЖ» могут урезать финансирование клуба

    Катарская компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ», может значительно сократить финансирование клуба из-за его неудач на европейской арене в последние годы. Владельцы парижан слишком восприимчивы к критике в адрес команды и считают, что она вредит их имиджу.

    Кроме того, правительство Катара [Qatar Sports Investments является государственным предприятием] часто упоминает о непропорциональные средства, вложенных в «ПСЖ» [1,5 миллиарда евро с момента приобретения], и подчеркивает сумму налогов, ежегодно взимаемых Францией: с 2011 года парижане заплатили государству более 1 миллиарда евро. Отмечается, что «ПСЖ» платит налогов по заработной плате больше, чем все клубы Бундеслиги, Серии А и Примеры вместе взятые.

    Помимо прочего, Катар хочет расширить свое влияние в футболе, покупая другие европейские клубы. Qatar Sports Investments ведет переговоры с «Ромой» и рассматривает вопрос о вложении средств в какой-либо из клубов Чемпионшипа.

    Предполагается, что сохранение нынешнего финансирования будет зависеть от успешного выступления «ПСЖ» в Европе в следующем сезоне.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3406

      Агасфер 20 минут назад

      И это правильно здравая мысль.Станут ка все-бороться на равных Вот бы так и остальные "пыльномешковые" клубы привести к единому образцу,во всех странах! Список всем известен.

      0
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      Рейтинг: +3434

      александр п 24 минуты назад

      Всегда считал бедуинов умными людьми,хотя что для Катара пара лярдов зелени.

      0
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      Рейтинг: +387

      Борат 36 минут назад

      Чтобы брать чемп Франции бюджет можно в два раза урезать) а если нет разницы то зачем платить больше???

      0
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      Рейтинг: +3415

      Спартач80 59 минут назад

      Чемп Франции дно,как и наш,там нет конкуренции и потому ПСЖ не выдерживает конкуренции в ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +108

      karamaltyk 1 час назад

      "...рассматривает вопрос о вложении средств в какой-либо из клубов Чемпионшипа"
      Миллуол пущай купят

      1
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      Рейтинг: +3803

      серега кашин 1 час назад

      давно пора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5734

      Asbjorn 1 час назад

      Они бы даже с Роналду ЛЧ не взяли,нельзя прогрессировать в лиге,где чемпион известен заранее,конкуренции во Франции то теперь нуль

      2
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      Рейтинг: +606

      Den Bull > Asbjorn 1 час назад

      Я бы так не говорил, во многих чемпионатах есть свои чемпионы, взять ту же Барселону, но ничего нормально играют в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +2211

      panmon > Den Bull 47 минут назад

      С тех пор как нет конкурентов в Лиге - Барселона так себе выступает в ЛЧ.
      В целом я бы согласился с утверждением, что когда команда может выигрывать Лигу не играя на максимуме - она не может собраться и показать максимум в остальных матчах. Ювентус, ПСЖ, Бавария, Барселона - отличные примеры. Разве что МС не очень вписывается в эту тенденцию (в лиге все очень сложно каждый год, а в ЛЧ - вылетают от английских же клубов)

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      Рейтинг: +885

      sidul1 1 час назад

      Вечные ожидания от псж, хозяева не угадали с чемпионатом.Это полуафриканская лига

      0
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      Рейтинг: +477

      VAD07 1 час назад

      Подписали Неймара, Паредеса и Буфона, осталось продать Мбапе и на вырученые деньги купить Бейла, Санчеса и Ловрена. Трепещите соперники!

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      Рейтинг: +374

      FENIX-SL 2 часа назад

      поигрались и хватит

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