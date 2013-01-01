В дом Артура во время игры с «Ливерпулем» забрались воры. Они вынесли драгоценности и угрожали убить брата игрока

Знаете, может я чего-то не понимаю в этой жизни, но когда твоя ЗП пару лимонов евро в год, то можно бы нанять хотя бы простенькую охрану и поставить качественную сигнализацию дома, чтобы к тебе не залезали в окно и не отжимали Ролекс, угрожая банальной отвёрткой.
Я в своё время был в афиге от того, что до сих пор в США у многих бывают в частных домах двери открыты, и реально можно залезть к соседу через окно или чёрный ход на заднем дворе. Япона мать, какие они беспечные.
Полузащитник «Барселоны» Артур пострадал от грабителей во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).
В дом бразильца пробрались грабители. Воры проникли в жилище через окно. Люди в капюшонах угрожали мачете и отверткой брату футболиста, находившемуся в этот момент в здании. Они приставили отвертку к горлу молодого человека.
Грабители вынесли из дома драгоценности и часы Rolex. Полиция ведет поиск правонарушителей.