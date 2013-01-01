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    В дом Артура во время игры с «Ливерпулем» забрались воры. Они вынесли драгоценности и угрожали убить брата игрока

    Полузащитник «Барселоны» Артур пострадал от грабителей во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

    В дом бразильца пробрались грабители. Воры проникли в жилище через окно. Люди в капюшонах угрожали мачете и отверткой брату футболиста, находившемуся в этот момент в здании. Они приставили отвертку к горлу молодого человека.

    Грабители вынесли из дома драгоценности и часы Rolex. Полиция ведет поиск правонарушителей.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6487

      Cules2013 2 часа назад

      Знаете, может я чего-то не понимаю в этой жизни, но когда твоя ЗП пару лимонов евро в год, то можно бы нанять хотя бы простенькую охрану и поставить качественную сигнализацию дома, чтобы к тебе не залезали в окно и не отжимали Ролекс, угрожая банальной отвёрткой.
      Я в своё время был в афиге от того, что до сих пор в США у многих бывают в частных домах двери открыты, и реально можно залезть к соседу через окно или чёрный ход на заднем дворе. Япона мать, какие они беспечные.

      3
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      Рейтинг: +3434

      александр п > Cules2013 1 час назад

      Полиция там работает, и люди живут каждый в своём районе ,белые с белыми,цветные с цветными.Плюс если к тебе залезли имеешь право застрелить.А в Испании полно цыган,марокканцев да и наркоманов думаю хватает.

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      Рейтинг: +24519

      portero 2 часа назад

      Бригада продолжает работать, во время матчей в Испании,Франции, с Андорры что ли приезжают?

      2
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      Рейтинг: +3434

      александр п > portero 1 час назад

      С магриба они скорей всего приехали.

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      Рейтинг: +24519

      portero > александр п 3 минуты назад

      их предки точно, а они уже коренные жители.
      хотя там и свежих много, просящих паспортов и дотаций каждый выходной у мэрии .

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