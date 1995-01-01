Трабукки после игры с «Ливерпулем» поставил Месси в один ряд с Да Винчи, Моцартом и Эйнштейном

Футбольный агент, советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки прокомментировал достижение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

Аргентинец отметился дублем, записав на свой счет 600-й мяч в составе каталонцев. Трабукки поставил его в один ряд с великими полководцами, писателями, музыкантами и учеными всех времен.

«Ричард I Львиное Сердце, Алексадр Невский, Данте Алигьери, Леонардо да Винчи, Коперник, Ньютон, Моцарт, Фрейд, Эйнштейн, Лионель Андрес Месси», – написал итальянец в твиттере.