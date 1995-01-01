Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Трабукки после игры с «Ливерпулем» поставил Месси в один ряд с Да Винчи, Моцартом и Эйнштейном

    Футбольный агент, советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки прокомментировал достижение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).

    Аргентинец отметился дублем, записав на свой счет 600-й мяч в составе каталонцев. Трабукки поставил его в один ряд с великими полководцами, писателями, музыкантами и учеными всех времен.

    «Ричард I Львиное Сердце, Алексадр Невский, Данте Алигьери, Леонардо да Винчи, Коперник, Ньютон, Моцарт, Фрейд, Эйнштейн, Лионель Андрес Месси», – написал итальянец в твиттере.

    • Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Форвард провел за сине-гранатовых 683 игры.
    • 31-летний футболист – 10-кратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира-2014.

    Источник: Твиттер Марко Трабукки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69421
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru