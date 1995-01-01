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    Менди посетил матч «Барселона» – «Ливерпуль» и отпраздновал гол каталонцев жестом со средним пальцем

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди побывал на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона»«Ливерпуль» (3:0).

    Француза пригласили посетить игру на «Камп Ноу» его соотечественники из каталонского клуба – Самуэль Умтити и Усман Дембеле.

    Футболист «Сити» бурно отпраздновал один из голов сине-гранатовых, показывая при этом жест со средним пальцем обеими руками (судя по всему, он был адресован в сторону мерсисайдцев).

    «Ливерпуль» является главным соперником «Манчестер Сити» в АПЛ. За два тура до конца чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы опережает красных на одно очко.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5900

      Вомбат 15 минут назад

      Чего ему остается, кроме злорадства, если его команда в ЛЧ заурядному Тотнхэму влетела?

      0
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      Рейтинг: +2703

      dinar7777dinar 39 минут назад

      мразь ! ******.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3231

      la verdad > dinar7777dinar 31 минуту назад

      Мрази вчера мирных людей в Барселоне унижали.
      Так что всё по делу

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