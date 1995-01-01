Менди посетил матч «Барселона» – «Ливерпуль» и отпраздновал гол каталонцев жестом со средним пальцем

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди побывал на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0).

Француза пригласили посетить игру на «Камп Ноу» его соотечественники из каталонского клуба – Самуэль Умтити и Усман Дембеле.

Футболист «Сити» бурно отпраздновал один из голов сине-гранатовых, показывая при этом жест со средним пальцем обеими руками (судя по всему, он был адресован в сторону мерсисайдцев).

«Ливерпуль» является главным соперником «Манчестер Сити» в АПЛ. За два тура до конца чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы опережает красных на одно очко.