«Ним»: «Месси забил 600 голов и ни одного в наши ворота»

А где он с вами увидится,если вы дно?=)))
«Ним» отреагировал на достижение капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который накануне забил 600-й гол на клубном уровне.
В официальном твиттере французской команды появилось сообщение: «600 голов и ни одного в наши ворота».
- Всего в составе «Барселоны» Месси провел 683 матча.
- За основную команду каталонцев 31-летний аргентинец выступает с ноября 2003 года.
- «Ним» по итогам 34 туров занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.
600 buts et toujours 0 contre nous https://t.co/Ss2KiEghKn— Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 мая 2019 г.