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    «Ним»: «Месси забил 600 голов и ни одного в наши ворота»

    «Ним» отреагировал на достижение капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который накануне забил 600-й гол на клубном уровне.

    В официальном твиттере французской команды появилось сообщение: «600 голов и ни одного в наши ворота».

    • Всего в составе «Барселоны» Месси провел 683 матча.
    • За основную команду каталонцев 31-летний аргентинец выступает с ноября 2003 года.
    • «Ним» по итогам 34 туров занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Официальный твиттер «Нима»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3416

      Спартач80 45 минут назад

      А где он с вами увидится,если вы дно?=)))

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