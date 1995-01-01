«Ним»: «Месси забил 600 голов и ни одного в наши ворота»

«Ним» отреагировал на достижение капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который накануне забил 600-й гол на клубном уровне.

В официальном твиттере французской команды появилось сообщение: «600 голов и ни одного в наши ворота».

Всего в составе «Барселоны» Месси провел 683 матча.

За основную команду каталонцев 31-летний аргентинец выступает с ноября 2003 года.

«Ним» по итогам 34 туров занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.