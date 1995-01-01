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    Головин – о ничьей с «Ренном»: Не самый плохой результат. В нашем турнирном положении важно каждое очко»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал исход матча 34-го тура французской Лиги 1 против «Ренна» (2:2).

    «Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счетом 0:2, ничья – это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко. Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок, которыми умело воспользовался соперник, и уступать с разницей в два мяча к 10-й минуте.

    Офсайд в эпизоде со вторым голом? Говорить об этом бессмысленно. Теперь это уже не имеет никакого значения. В любом случае гол засчитали, и нам нужно было отыгрывать два мяча. Хорошо, что после перерыва удалось это сделать, проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чем-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен», – сказал Головин.

    • По итогам 34 туров «Монако» располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата.
    • Монегаски оторвались от 18-й строчки, которая вынуждает участвовать в переходных матчах с командами из Лиги 2, на четыре очка.

    Источник: «Чемпионат»

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