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    Фердинанд – о голе Суареса в ворота «Ливерпуля»: «Это преступление ван Дейка»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал действия защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в моменте с голом форварда «Барселоны» Луиса Суареса в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    «Это ошибка ван Дейка. Он видел Суареса, который рукой показывал, куда нужно отдать пас. Чтобы прочитать такой момент, не нужно особых навыков. Луис находился прямо перед ним – это был его игрок. Но ван Дейк остался на месте и никуда не сдвинулся с него. Это преступление», – сказал Фердинанд.

    • «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0.
    • Помимо Суареса в составе каталонцев дважды отличился Лионель Месси.
    • Ответный матч состоится 7 мая на «Энфилде».

    Источник: The Metro

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +978

      Fin035 10 минут назад

      Преступление ван Дейка и наказание Суареса!)

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      Рейтинг: +1061

      SarJr 1 час назад

      Дейк хорошо отыграл. Нет защитника который бы не ошибался. Одна ошибка на N матчей - весьма нормально имхо

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      Рейтинг: +678

      Dizayner 1 час назад

      вообще вчера провалился именно центр обороны Ливерпуля, не знаю кто больше виноват, но центр обороны сыграл просто бездарно и Барса должна была забивать еще два как минимум

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