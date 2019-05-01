Фердинанд – о голе Суареса в ворота «Ливерпуля»: «Это преступление ван Дейка»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал действия защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в моменте с голом форварда «Барселоны» Луиса Суареса в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это ошибка ван Дейка. Он видел Суареса, который рукой показывал, куда нужно отдать пас. Чтобы прочитать такой момент, не нужно особых навыков. Луис находился прямо перед ним – это был его игрок. Но ван Дейк остался на месте и никуда не сдвинулся с него. Это преступление», – сказал Фердинанд.