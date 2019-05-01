Tuttosport: «Ювентус» ведет переговоры с агентом Рабьо. Француз хочет поиграть с Роналду

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.

По информации источника, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи обсуждает с матерью и агентом игрока Вероникой возможный переезд сына на «Альянц Стэдиум».

Контракт 24-летнего француза с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона, поэтому он может перейти в «Ювентус» бесплатно.

Сам Рабьо, от услуг которого ранее отказались «Реал» и «Барселона», хотел бы поиграть в одной команде с португальским форвардом Криштиану Роналду.