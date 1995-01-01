Милнер: «Мы должны были реализовать хотя бы пару моментов, но не вышло»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

«На этой стадии турнира важен только результат. Да, мы создавали моменты и должны были реализовывать хотя бы пару из них, но не вышло. Хотя мы можем гордиться тем, как сегодня сыграли.

От Месси всегда ждешь чего-то подобного. Обидный результат, но нужно сосредоточиться на положительных моментах. Посмотрим, что будет на «Энфилде». Выложимся без остатка, это я могу обещать. На нашем стадионе уже случались особенные матчи.», – сказал Милнер.

Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

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