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    Милнер: «Мы должны были реализовать хотя бы пару моментов, но не вышло»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

    «На этой стадии турнира важен только результат. Да, мы создавали моменты и должны были реализовывать хотя бы пару из них, но не вышло. Хотя мы можем гордиться тем, как сегодня сыграли.

    От Месси всегда ждешь чего-то подобного. Обидный результат, но нужно сосредоточиться на положительных моментах. Посмотрим, что будет на «Энфилде». Выложимся без остатка, это я могу обещать. На нашем стадионе уже случались особенные матчи.», – сказал Милнер.

    Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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