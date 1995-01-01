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    Вальверде – о Месси: «Не знаю, как он это делает, но он постоянно добивается успеха»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал игру форварда Лионеля Месси в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0). Форвард забил два гола в этой игре.

    «Лео всегда преподносит сюрпризы. Тот штрафной был назначен на серьезной дистанции от ворот, и я не знал, будет ли он бить. Не знаю, как он это делает, но он постоянно добивается успеха. Месси всегда проявляет себя, когда нашей команде это нужно больше всего. Он внушает страх во всех наших противников», – сказал Вальверде.

    Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5281

      KLIM777 58 минут назад

      Талант, божий дар и успешность.

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