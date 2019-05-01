Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Месси: «Лучше было бы забить четыре гола, чем три. У Дембеле был чистейший момент»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

    «В концовке у Дембеле был чистейший момент. Лучше было бы забить четыре гола, чем три, но результат все равно очень хороший. Мы знаем, что еще ничего не решено. На «Эфилде» очень тяжело, они сильно давят там.

    Но мы довольны матчем, который провели. Мы вошли в их игру – с их ритмом, очень энергозатратную. Мы не привыкли играть без мяча, но так вышло, и мы должны были добыть его», – сказал Месси.

    Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5281

      KLIM777 24 минуты назад

      У него буквально пару минут до этого момента тоже был полумомент.

      Видимо энергия Месси не дает никому раскрыться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      _MATRIX_ 33 минуты назад

      Эка он его завуалированно назвал долбо*бом :-)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69332
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru