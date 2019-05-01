Месси: «Лучше было бы забить четыре гола, чем три. У Дембеле был чистейший момент»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

«В концовке у Дембеле был чистейший момент. Лучше было бы забить четыре гола, чем три, но результат все равно очень хороший. Мы знаем, что еще ничего не решено. На «Эфилде» очень тяжело, они сильно давят там.

Но мы довольны матчем, который провели. Мы вошли в их игру – с их ритмом, очень энергозатратную. Мы не привыкли играть без мяча, но так вышло, и мы должны были добыть его», – сказал Месси.

Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

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