Видаль: «Я отдам все, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

«Я отдам все, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов. Отдам жизнь в следующей игре и надеюсь победить в финале. Мы знали, что все 90 минут будет тяжело, и нам осталось бороться еще 90 минут. Мы должны закончить это.

Мы уважаем «Ливерпуль», это отличная команда. Будет сложнее», – сказал Видаль.

Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

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