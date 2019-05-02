Видаль: «Я отдам все, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов»

Вальверде очень угадал с видалем в старте. По крайней мере в этом матче он был рили необходим и сыграл на 5 с плюсом. Кажется, мы уже точно знаем кто точно выйдет на энфилд)))
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).
«Я отдам все, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов. Отдам жизнь в следующей игре и надеюсь победить в финале. Мы знали, что все 90 минут будет тяжело, и нам осталось бороться еще 90 минут. Мы должны закончить это.
Мы уважаем «Ливерпуль», это отличная команда. Будет сложнее», – сказал Видаль.
Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.
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