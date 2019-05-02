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    Видаль: «Я отдам все, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

    «Я отдам все, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов. Отдам жизнь в следующей игре и надеюсь победить в финале. Мы знали, что все 90 минут будет тяжело, и нам осталось бороться еще 90 минут. Мы должны закончить это.

    Мы уважаем «Ливерпуль», это отличная команда. Будет сложнее», – сказал Видаль.

    Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      SarJr 59 минут назад

      Вальверде очень угадал с видалем в старте. По крайней мере в этом матче он был рили необходим и сыграл на 5 с плюсом. Кажется, мы уже точно знаем кто точно выйдет на энфилд)))

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      Рейтинг: +5281

      KLIM777 > SarJr 47 минут назад

      на 5 с плюсом видаль???

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