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    Клопп – о голе Месси со штрафного: «Такое не берется»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

    «Барселона» показала, что это более опытная команда. Мы видели это в те моменты, когда она останавливала наш ритм, но это часть игры. 3:0 – не самый простой результат, но у нас есть еще одна игра, и на ней будут наши люди.

    Мы создали много проблем «Барселоне» и контролировали игру во втором тайме. При 0:1 ситуация была непростой, но это не было большой проблемой.

    Если говорить о втором тайме, то я не знаю, могли ли мы играть лучше. У них был один момент с перекладиной, там оказался Лионель Месси и забил легкий гол, а другой мяч был после удивительного удара. Такое не берется», – сказал Клопп.

    Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: BBC

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