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    Вальверде: «В прошлом году у нас тоже было преимущество в три гола, но посмотрите, что потом произошло»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

    «Иногда вы можете диктовать ритм, иногда он диктует вам, как играть. Мы хотели взять паузу, но они шил вперед. У них были моменты, например, со штангой. Но и у нас они были.

    Это матч, где мы победили против очень сильной команды. Это похоже на прошлый год. Тогда у нас тоже было преимущество в три гол, но посмотрите, что потом произошло», – сказал Вальверде.

    • В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Рому» в первом матче 1/4 финала со счетом 4:1. В ответной встрече испанский клуб проиграл 0:3.
    • Ответная игра против «Ливерпуля» пройдет 7 мая.

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      SarJr 56 минут назад

      Вальверде как всегда прав

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      Рейтинг: +5281

      KLIM777 1 час назад

      Ливерпуль не Рома. Им чемпионат позарез нужен. Они в выходные вложатся на все сто, где Барса полностью отдохнет. Потом шансов просто даже теоретических не будет.

      Ливерпуль нормально сыграл, моменты были. Никакой автобусной игры, но календарь и готовность все равно хромает. Какой бы Англия крутой не было, но весной клубы сдают. Примеры простые - МЮ, Сити, Челси, Арсенал.

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