Вальверде: «В прошлом году у нас тоже было преимущество в три гола, но посмотрите, что потом произошло»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

«Иногда вы можете диктовать ритм, иногда он диктует вам, как играть. Мы хотели взять паузу, но они шил вперед. У них были моменты, например, со штангой. Но и у нас они были.

Это матч, где мы победили против очень сильной команды. Это похоже на прошлый год. Тогда у нас тоже было преимущество в три гол, но посмотрите, что потом произошло», – сказал Вальверде.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Рому» в первом матче 1/4 финала со счетом 4:1. В ответной встрече испанский клуб проиграл 0:3.

Ответная игра против «Ливерпуля» пройдет 7 мая.

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