Клопп – об игре с «Барселоной»: «Это тяжелый результат, но мы должны принять его»

До свидания, хер Клопп!!!
Надеюсь в Ливере вам Лео ещё парочку отгрузит, чтобы вас ничего не отвлекало от борьбы за чемпионство на вашем напыщенном и туманном болоте.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).
«Таков футбол. Все дело в забитых голах – они забили три, а мы ни одного. Мы играли очень хорошо, парни провели суперматч. Но «Барселоне» может быть достаточно нескольких возможностей.
Я рад тому, как мы играли, не рад результату. Это футбол. Это тяжелый результат, но мы должны его принять», – сказал Клопп.
Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.
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