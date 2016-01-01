Клопп – об игре с «Барселоной»: «Это тяжелый результат, но мы должны принять его»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

«Таков футбол. Все дело в забитых голах – они забили три, а мы ни одного. Мы играли очень хорошо, парни провели суперматч. Но «Барселоне» может быть достаточно нескольких возможностей.

Я рад тому, как мы играли, не рад результату. Это футбол. Это тяжелый результат, но мы должны его принять», – сказал Клопп.

Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

«Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале