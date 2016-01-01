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    Клопп – об игре с «Барселоной»: «Это тяжелый результат, но мы должны принять его»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

    «Таков футбол. Все дело в забитых голах – они забили три, а мы ни одного. Мы играли очень хорошо, парни провели суперматч. Но «Барселоне» может быть достаточно нескольких возможностей.

    Я рад тому, как мы играли, не рад результату. Это футбол. Это тяжелый результат, но мы должны его принять», – сказал Клопп.

    Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2387

      Yev 24 минуты назад

      До свидания, хер Клопп!!!
      Надеюсь в Ливере вам Лео ещё парочку отгрузит, чтобы вас ничего не отвлекало от борьбы за чемпионство на вашем напыщенном и туманном болоте.

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