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    Сарри: «Уважаю «Айнтрахт», это динамичная команда. Выйти в финал будет сложно» 

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

    Об «Айнтрахте»

    Я уважаю «Айнтрахт». Он играл с топ-клубами, и это очень динамичная команда, играющая в интенсивный футбол. Его игроки при этом мощны и по качествам напоминают пражскую «Славию», только при этом они выше уровнем. Особенно в атаке. Выйти в финал будет сложно.

    О Лиге Европы

    С «Наполи» я выиграл в ней восемь матчей и проиграл лишь один, так что к турниру отношусь хорошо. Нам надо финишировать в четверке лучших команд Премьер-лиги, так как мы хотим в Лигу чемпионов.

    В английскую топ-4 попасть сложно. Чтобы выйти в финал Кубка лиги нам пришлось пройти «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а в финале нас ждал «Манчестер Сити». Это как Лига чемпионов!

    • Матч «Айнтрахт» – «Челси» пройдет завтра, 2 мая.
    • Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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