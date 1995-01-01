Сарри: «Уважаю «Айнтрахт», это динамичная команда. Выйти в финал будет сложно» 

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Об «Айнтрахте»

Я уважаю «Айнтрахт». Он играл с топ-клубами, и это очень динамичная команда, играющая в интенсивный футбол. Его игроки при этом мощны и по качествам напоминают пражскую «Славию», только при этом они выше уровнем. Особенно в атаке. Выйти в финал будет сложно.

О Лиге Европы

С «Наполи» я выиграл в ней восемь матчей и проиграл лишь один, так что к турниру отношусь хорошо. Нам надо финишировать в четверке лучших команд Премьер-лиги, так как мы хотим в Лигу чемпионов.

В английскую топ-4 попасть сложно. Чтобы выйти в финал Кубка лиги нам пришлось пройти «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а в финале нас ждал «Манчестер Сити». Это как Лига чемпионов!