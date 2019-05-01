«Реал» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления. Сегодня игрок перенес инфаркт 

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда на сегодняшней тренировке. Сейчас игрок находится в больнице, его состояние в норме.

«Реал», бывший клуб Касильяса, пожелал игроку скорейшего выздоровления

«Реал» хочет выразить поддержку своему любимому капитану Икеру Касильясу. Икер учил нас на протяжении всей своей профессиональной карьеры преодолевать самые сложные задачи, чтобы прославлять наш клуб. «Реал» желает, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее», – сообщается на официальном сайте клуба.

Касильяс – воспитанник академии «Реала», игрок выступал за мадридский клуб до 2015 года.