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    «Барселона» – «Ливерпуль». Месси, Салах, Суарес и Мане сыграют с первых минут

    Стали известны стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Роберто, Видаль.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Милнер, Кейта, Мане, Салах, Гомес, Робертсон, Матип.

    • Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    В Лиге чемпионов Лангле сыграл больше Месси и Суареса. Сегодня он выйдет против «Ливерпуля»

    Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      .LEON 22 минуты назад

      ливер удачи

      0
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      Рейтинг: +972

      SarJr 43 минуты назад

      коут, самое время показать на что ты способен. вперед, барса

      1
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      Рейтинг: +2655

      dinar7777dinar 52 минуты назад

      Ливерпуль переоцененый клуб

      -1
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      Рейтинг: +2655

      dinar7777dinar 52 минуты назад

      Ждём победы Барселоны

      0
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      Рейтинг: +6441

      Cules2013 1 час назад

      Видаль - значит больше плотности в середине поля и подключений к атаке из глубины.

      1
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