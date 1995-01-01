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Стали известны стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Роберто, Видаль.
«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Милнер, Кейта, Мане, Салах, Гомес, Робертсон, Матип.
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В Лиге чемпионов Лангле сыграл больше Месси и Суареса. Сегодня он выйдет против «Ливерпуля»