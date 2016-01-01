«Ливерпуль» – о поведении своих фанатов в Барселоне: «Это совершенно неприемлемо и недопустимо»

«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу инцидента, произошедшего в Барселоне накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что болельщики мерсисайдцев, приехавший поддержать свою команду в столицу Каталонии, толкали и бросали местных жителей в фонтан на одной из площадей. Кроме того, шестеро фанатов были арестованы за избиение сотрудников отеля.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» сотрудничает с полицией Мерсисайда и властями Испании, которые пытаются установить личности причастных к инциденту.

Такое поведение совершенно неприемлемо и недопустимо.

Было бы нецелесообразно комментировать далее, пока ситуация продолжается, кроме как подтвердить, что клуб будет следовать надлежащей процедуре во всех случаях такого характера», – говорится в сообщении на официальном сайте красных.