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    «Ливерпуль» – о поведении своих фанатов в Барселоне: «Это совершенно неприемлемо и недопустимо»

    «Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу инцидента, произошедшего в Барселоне накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Ранее стало известно, что болельщики мерсисайдцев, приехавший поддержать свою команду в столицу Каталонии, толкали и бросали местных жителей в фонтан на одной из площадей. Кроме того, шестеро фанатов были арестованы за избиение сотрудников отеля.

    «Футбольный клуб «Ливерпуль» сотрудничает с полицией Мерсисайда и властями Испании, которые пытаются установить личности причастных к инциденту.

    Такое поведение совершенно неприемлемо и недопустимо.

    Было бы нецелесообразно комментировать далее, пока ситуация продолжается, кроме как подтвердить, что клуб будет следовать надлежащей процедуре во всех случаях такого характера», – говорится в сообщении на официальном сайте красных.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5266

      KLIM777 15 минут назад

      «Ливерпуль» – о поведении своих фанатов в Барселоне: «Это совершенно неприемлемо и недопустимо, продолжайте»

      0
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      Рейтинг: +1389

      giluxa1963 28 минут назад

      по круче спартачей будут -хотя их клуб покрывает и готов все напасти терпеть из за поросят

      0
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      Рейтинг: +2377

      Yev 28 минут назад

      Странно, если они животные, то кто ж тогда нас-то будет лапотных учить уму-разуму?

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