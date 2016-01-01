Болельщики «Ливерпуля» в Барселоне толкали местных жителей в фонтан и избили работников отеля

Ни ума, ни,х,у,я быдло конченое
Сегодня пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль».
Болельщики мерсисайдцев, прибывшие в столицу Каталонии, повели себя некорректно по отношению к местным жителям. Фанаты английского клуба толкали горожан в фонтан на площади Placa Reial.
Также сообщается, что шестеро болельщиков красных были арестованы за избиение работников отеля Placa Reial.
- Матч «Барселона» – «Ливерпуль» начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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— Terence coghlan (@TerenceCoghlan) 30 апреля 2019 г.