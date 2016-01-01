Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Болельщики «Ливерпуля» в Барселоне толкали местных жителей в фонтан и избили работников отеля

    Сегодня пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона»«Ливерпуль».

    Болельщики мерсисайдцев, прибывшие в столицу Каталонии, повели себя некорректно по отношению к местным жителям. Фанаты английского клуба толкали горожан в фонтан на площади Placa Reial.

    Также сообщается, что шестеро болельщиков красных были арестованы за избиение работников отеля Placa Reial.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +559

      Жёлто-синий 2 минуты назад

      Ни ума, ни,х,у,я быдло конченое

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      CSKA471 16 минут назад

      Неадекваты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      VVadic 19 минут назад

      Ходячее сало в красной футболке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      SummerHAze 27 минут назад

      динара скинули в фонтан))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24296

      portero 29 минут назад

      Жирная британская свинья визжит... чтоб им сегодня на футбольном поле вдули штук пять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7741

      DeStar 49 минут назад

      а я думал шан цзун их раскидает как выйдет из фонтана

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Qwerginum 53 минуты назад

      животные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3043

      порт 56 минут назад

      И громко кричали -"За ВДВ"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      Mirak92 58 минут назад

      Человек человеку - волк!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69332
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru