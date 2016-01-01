Болельщики «Ливерпуля» в Барселоне толкали местных жителей в фонтан и избили работников отеля

Сегодня пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль».

Болельщики мерсисайдцев, прибывшие в столицу Каталонии, повели себя некорректно по отношению к местным жителям. Фанаты английского клуба толкали горожан в фонтан на площади Placa Reial.

Также сообщается, что шестеро болельщиков красных были арестованы за избиение работников отеля Placa Reial.

Матч «Барселона» – «Ливерпуль» начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.