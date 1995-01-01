Мане – журналистам: «Вы сами пишите об интересе «Реала» ко мне, а я читаю это, как и все мои друзья»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос журналистов, хотел бы он когда-нибудь сыграть в Примере.

Ранее сообщалось, что к сенегальцу проявляет интерес «Реал».

«Я думаю, что вы, ребята, сами пишите это. А я читаю это, как и все мои друзья.

Я уважаю Ла Лигу, но АПЛ также замечательная лига, и каждый футболист хочет выступать там», – сказал Мане.