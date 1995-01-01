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    Мане – журналистам: «Вы сами пишите об интересе «Реала» ко мне, а я читаю это, как и все мои друзья»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос журналистов, хотел бы он когда-нибудь сыграть в Примере.

    Ранее сообщалось, что к сенегальцу проявляет интерес «Реал».

    «Я думаю, что вы, ребята, сами пишите это. А я читаю это, как и все мои друзья.

    Я уважаю Ла Лигу, но АПЛ также замечательная лига, и каждый футболист хочет выступать там», – сказал Мане.

    • В этом сезоне 27-летний футболист провел за красных 45 матчей. забил 24 гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2023 года.
    • По оценке Transfermarkt стоимость Мане составляет 85 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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