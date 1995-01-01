Мане – журналистам: «Вы сами пишите об интересе «Реала» ко мне, а я читаю это, как и все мои друзья»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос журналистов, хотел бы он когда-нибудь сыграть в Примере.
Ранее сообщалось, что к сенегальцу проявляет интерес «Реал».
«Я думаю, что вы, ребята, сами пишите это. А я читаю это, как и все мои друзья.
Я уважаю Ла Лигу, но АПЛ также замечательная лига, и каждый футболист хочет выступать там», – сказал Мане.
- В этом сезоне 27-летний футболист провел за красных 45 матчей. забил 24 гола и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2023 года.
- По оценке Transfermarkt стоимость Мане составляет 85 миллионов евро.