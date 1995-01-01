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    Бывший форвард «Реала» Миятович: «Модрич остается в Мадриде»

    Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович прокомментировал слухи о возможном уходе Луки Модрича из клуба.

    «Он останется: я поговорил с ним, матч против «Райо» был одним из худших в его карьере. Это парень, который выкладывается, и он не станет проблемой. Будет непросто вернуть его уровень с новыми игроками, рынок изменился. Все команды знают, что надо покупать, и цены вырастут».

    • Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.
    • Он перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма».
    • В текущем сезоне Примеры Модрич сыграл в 31 матче, забил три гола и отдал шесть ассистов.

    Источник: Goal.com

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