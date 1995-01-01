Бывший форвард «Реала» Миятович: «Модрич остается в Мадриде»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович прокомментировал слухи о возможном уходе Луки Модрича из клуба.

«Он останется: я поговорил с ним, матч против «Райо» был одним из худших в его карьере. Это парень, который выкладывается, и он не станет проблемой. Будет непросто вернуть его уровень с новыми игроками, рынок изменился. Все команды знают, что надо покупать, и цены вырастут».