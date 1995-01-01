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    Азмун: «Мечтаю выиграть с «Зенитом» Лигу чемпионов»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о мечте. Иранец хочет выиграть еврокубок.

    «Я буду рад забить любому коллективу в Лиге чемпионов. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю всe от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом», – сказал Азмун в интервью RT.

    • Азмун пришел в «Зенит» зимой из «Рубина».
    • В девяти матчах за сине-бело-голубых в РПЛ иранец забил восемь голов.
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Источник: RT

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3378

      Агасфер 14 минут назад

      Смеряй температуру,это не ваша грядка.Но помечтать можешь,хорошее дело!

      0
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      Рейтинг: +53

      persuha 40 минут назад

      Это фиаско......

      0
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