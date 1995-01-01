Азмун: «Мечтаю выиграть с «Зенитом» Лигу чемпионов»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о мечте. Иранец хочет выиграть еврокубок.

«Я буду рад забить любому коллективу в Лиге чемпионов. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю всe от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом», – сказал Азмун в интервью RT.