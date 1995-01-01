Оздоев: «Орлов сказал, что я не уровень основы «Зенита»? В «Локомотиве» он называл меня лучшим опорником России»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что всегда отдается работе на 100% и подчеркнул, что нормально относится к критике. В частности, со стороны комментатора Геннадия Орлова.

– Сейчас лучшее время в вашей карьере? Во второй половине сезона резко пошли на взлет.

– Не сказал бы, что это какой-то огромный рывок. Считаю, сделал то, что и должен был. Всегда отдавался работе на 100%, уважал тренерский штаб и его решения – и вот выпал шанс выйти и помочь команде. Но это и правда счастливый момент – идти на первом месте, бороться за чемпионство, наслаждаться игрой. У меня немаленькая карьера, много было хорошего, но это время – самое прекрасное.

– При этом первый ваш год в Петербурге прошел очень тяжело.

– Сложно до сих пор, потому что постоянно нужно работать и доказывать.

– Вы читаете то, что о вас пишут? Было много критики в ваш адрес. Геннадий Орлов, например, говорил, что вы – не уровень основного состава «Зенита».

– Честно, я всегда уважительно относился к Орлову, потому что он взрослый человек, и это его личное мнение. А еще могу сказать, что Геннадий Орлов, когда я играл в «Локомотиве», называл меня лучшим опорником России. Поэтому у меня нет вопросов – это работа такая: когда ты играешь хорошо, о тебе говорят хорошо, и наоборот. К этому нужно нормально относиться. Просто есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, существуют же рамки.

– Недавняя цитата Орлова: «Оздоев набрал потрясающую форму и это помогает ему раскрыться на поле».

– Знаю по себе, что тренируюсь всегда очень хорошо, выкладываюсь. Когда я не играю, то первый вопрос, который задаю тренерскому штабу – ко мне есть претензии по тренировочному процессу? Это самое главное для меня, все остальное – нюансы. Если претензий нет, я всегда спокоен. Значит, так сложилось, кому-то другому больше везет, кто-то качественнее тебя, или ты не подходишь под схему. Я к этому нормально отношусь – есть главный тренер, он все решает, и я уважаю его решения.