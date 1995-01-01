Судья в Болгарии перед началом игры предложил игрокам стукнуться пасхальными яйцами, а не бросать монету

Арбитр матча 31-го тура чемпионата Болгарии между «Ботевом» и софийским ЦСКА (2:0) Ивайло Стоянов использовал нестандартный способ для определения ворот перед началом встречи.

Судья предложил капитанам команд сделать это не с помощью привычного подбрасывания монеты, а стукнувшись пасхальными яйцами.

Игра состоялась в понедельник. Накануне в воскресенье прошло празднование православной Пасхи.

В текущем сезоне Стоянов обслуживал семь игр чемпионата Болгарии. В этих матчах он показал 42 желтые и три красные карточки.