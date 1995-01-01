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    Судья в Болгарии перед началом игры предложил игрокам стукнуться пасхальными яйцами, а не бросать монету

    Арбитр матча 31-го тура чемпионата Болгарии между «Ботевом» и софийским ЦСКА (2:0) Ивайло Стоянов использовал нестандартный способ для определения ворот перед началом встречи.

    Судья предложил капитанам команд сделать это не с помощью привычного подбрасывания монеты, а стукнувшись пасхальными яйцами.

    Игра состоялась в понедельник. Накануне в воскресенье прошло празднование православной Пасхи.

    В текущем сезоне Стоянов обслуживал семь игр чемпионата Болгарии. В этих матчах он показал 42 желтые и три красные карточки.

    Источник: Твиттер Иракли Хведелиани

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +713

      geroin161 1 час назад

      Молодчага!! В такой праздник можно и нарушить традиционные правила

      1
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      Рейтинг: +6425

      Cules2013 1 час назад

      Красавчик, креативно)

      1
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