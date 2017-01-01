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    El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

    В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».

    Источник ссылается на то, что между партнерами по сборной Бразилии Неймаром и Марсело случился диалог, в ходе которого форвард «ПСЖ» хочет вернуться в чемпионат Испании.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны».
    • Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.
    • Такая же сумма прописана у бразильца в контракте в качестве отступных.

    Источник: Твиттер телешоу El Chiringuito

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2059

      ivan-football-fan 1 час назад

      Неприятно....
      Неприятно то, что мы участвуем, как бы, в подслушивании чьих-то разговоров.
      И ДАЖЕ ПРИЛЮДНО ИХ ОБСУЖДАЕМ!
      Этот ведущий...он что, прослушкой футболистов занимается? ИЛИ ЗА ПОРТЬЕРОЙ В ДОМЕ НЕЙМАРА (вариант - под кроавтью в спальне Марселло) прячется?
      Как-то всё это... НЕЧИСТОПЛОТНО...
      О чём, по сути, речь-то?
      У нас два молодых человека, бразильца (у Марселло, правда, есть ещё и испанское гражданство), оба - великоленые (лучшие в мире!) футболисты и ... ОБА УЖЕ ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ЛЮДИ!... "промеж себя" обсуждают... СВОЮ РАБОТУ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ЛУЧШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА!
      Не более И НЕ МЕНЕЕ того, сугубо личный вопрос!
      Речь НЕ о "патриотизме", НЕ о любви к каком-то клубу или к какой-то стране!
      Речь просто о лучшем месте работы в конкретных обстоятельствах и о бабках...ОБ ИХ БАБКАХ, НЕ О НАШИХ!_)))
      Так чего тут все так перевозбудились?)))
      Нам, как любителям футбола, надо просто надеяться, что этих парней обойдут стороной травмы, хандра и они по той или иной причине не утратят интерес к игре, не сопьются или не задурят поутру в каком-нибудь кафе со стульями в руках)))))

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      Рейтинг: +322

      klim2m 1 час назад

      Даже моя собака обосала колесо автобуса сбороной Бразилии, в знак неуважения к Неймару, когда они ехали на игру с Швейцарией ))

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      Рейтинг: +9330

      Garrincha58 > klim2m 34 минуты назад

      наверное даже твоя собака не сделала бы столько ошибок в твоём комментарии

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      Рейтинг: +946

      Александр52 1 час назад

      Неймар пошёл по рукам как последняя уличная шлюха. Его карьера закончена и она пример всем, как не надо поступать в жизни. Но у нас сегодня бабки решают всё и думаю шейхи его не отпустят.

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      Рейтинг: +309

      OBOLEV 1 час назад

      Да) Интересно наблюдать за этой котовасией ) Надеюсь Неймар до конца карьеры останется в Париже. Почему то мне кажется что при таком раскладе потеряет и клуб и футболист. Потому что не все меряеться хотелкой и баблом

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      Рейтинг: +603

      Фанат Рубина 1 час назад

      а марсело ему сказал чел сорри я сам сваливать собираюсь, да и ты в реале нахер не нужен.
      они азара хотят а ты дальше покоряй францию

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      Рейтинг: +322

      klim2m 1 час назад

      Зидан там точно Немара научит играть что не так по роже лисьей сразу настучит ))), Как вспомню как он у нас в Ростове валялся на поле кошмар .хитросделаный парень нет к нему уважения ИМХО

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