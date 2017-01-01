El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

Неприятно....
Неприятно то, что мы участвуем, как бы, в подслушивании чьих-то разговоров.
И ДАЖЕ ПРИЛЮДНО ИХ ОБСУЖДАЕМ!
Этот ведущий...он что, прослушкой футболистов занимается? ИЛИ ЗА ПОРТЬЕРОЙ В ДОМЕ НЕЙМАРА (вариант - под кроавтью в спальне Марселло) прячется?
Как-то всё это... НЕЧИСТОПЛОТНО...
О чём, по сути, речь-то?
У нас два молодых человека, бразильца (у Марселло, правда, есть ещё и испанское гражданство), оба - великоленые (лучшие в мире!) футболисты и ... ОБА УЖЕ ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ЛЮДИ!... "промеж себя" обсуждают... СВОЮ РАБОТУ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ЛУЧШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА!
Не более И НЕ МЕНЕЕ того, сугубо личный вопрос!
Речь НЕ о "патриотизме", НЕ о любви к каком-то клубу или к какой-то стране!
Речь просто о лучшем месте работы в конкретных обстоятельствах и о бабках...ОБ ИХ БАБКАХ, НЕ О НАШИХ!_)))
Так чего тут все так перевозбудились?)))
Нам, как любителям футбола, надо просто надеяться, что этих парней обойдут стороной травмы, хандра и они по той или иной причине не утратят интерес к игре, не сопьются или не задурят поутру в каком-нибудь кафе со стульями в руках)))))
В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».
Источник ссылается на то, что между партнерами по сборной Бразилии Неймаром и Марсело случился диалог, в ходе которого форвард «ПСЖ» хочет вернуться в чемпионат Испании.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны».
- Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.
- Такая же сумма прописана у бразильца в контракте в качестве отступных.
¡EXCLUSINDA! #Inda: «NEYMAR le ha dicho a MARCELO que quiere jugar en el REAL MADRID la temporada que viene». #ChiringuitoInda pic.twitter.com/QWaFdJSWeT— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 29 апреля 2019 г.