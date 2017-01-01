El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».

Источник ссылается на то, что между партнерами по сборной Бразилии Неймаром и Марсело случился диалог, в ходе которого форвард «ПСЖ» хочет вернуться в чемпионат Испании.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны».

Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.

Такая же сумма прописана у бразильца в контракте в качестве отступных.