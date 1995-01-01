Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Антон Миранчук – о возможном переезде: «Если будет предложение, как у Головина, с удовольствием уеду»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о желании поиграть за иностранный клуб.

    «Смотрел последний матч «Монако» против «ПСЖ», где Головин забил гол. Считаю, что он поступил правильно, перейдя туда. У него проблемная команда, но он хороший игрок и на этом фоне выделяется.

    Саша выглядит лучше своих партнеров. И если у меня будет подобное предложение, с удовольствием уеду. Все зависит от меня.

    Мне кажется, по сравнению с прошлым сезоном у меня есть прогресс. Мечтаю сделать новый шаг вперед. Хочется закрепиться в сборной, проявить себя и наконец-то забить первый гол в официальных матчах.

    Еще одна цель – попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили на международной арене. Думаю, если так произойдет, это принесет плоды, а следующим шагом станет переезд в Европу», – сказал футболист.

    • Миранчук с 2011 года занимался в академии «Локомотива».
    • Антон дебютировал за первую команду 30 октября 2013 года в матче Кубка России против «Ротора».

    Источник: «Футбол России»

    «Футбол России» – авторская программа Владимира Стогниенко на ТК «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +615

      ruded 16 минут назад

      смотрел как Голова пристроился. Наверное Миранчук приставку игровую хочет и адекватных тимейтов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +808

      general.lizyukov 37 минут назад

      Тоша, дураки в Европе кончились, 30 лямов на эксперимент больше не выдают. Так что паши... пардон, ходи по полю дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ковастер 51 минуту назад

      А слабо за свой клуб игратьв Л,Ч, и вывести команду в полуфинал , и там побороться с Челси или Ювентусом? Как же наши футболисты хотят играть в Европейских грандах , а за свою страну , честь российского футбола, всем заподло бегать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2387

      yorgenbarenz 1 час назад

      Давай,сваливай в Еуропу! Это очень патриотично! Оттуда не забывай писать,что очень скучаешь по Локо и галушкам.))А если серьёзно,то ты ни фига ещё не готов для Еуропы.Ещё пару лет надо прогрессировать,чтобы достичь уровня Головина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2063

      Fan Loko mik 1 час назад

      По хорошему нужно отправить Антоху вместе с Лёхой куда-нить в гейропу пущай поучатся как нужно играть. В ЛОКО у них тепличные условия и полный карт-бланш! Это их расхолаживает. Да, и ещё з/п урезать раза в три за счёт налогов! Вот тогда посмотрим чего они стоят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      momwig_ 2 часа назад

      Угу, и с тем же успехом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      prezent2017 2 часа назад

      Суперпатриот Локо! Переход в команду аутсайдера Франции - успех!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1407

      WhiteEgon > prezent2017 1 час назад

      Лучше играть у аутсайдера франции, чем у чемпиона россии

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +808

      general.lizyukov > WhiteEgon 38 минут назад

      Чем лучше? Что во Франции? И что твое убежество видит намного больше людей, чем в России?
      За чемпиона России можно хотя бы в групповом этапе ЛЧ поиграть, попытаться блеснуть. А что светит какой-нибудь Тулузе или Кальяри?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Антоха молодец, очень хорошо прибавил. И скорость, креатив и игру не боится на себя брать! Но по мне так кажется их с братом лучше не разделять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      prezent2017 > Mister_Tomsk 2 часа назад

      Молодец, все делает, чтобы побыстрее слинять из страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3378

      Агасфер 2 часа назад

      В Европе ещё много команд в нижней части таблицы.Вперёд!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68571
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru