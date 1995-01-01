Фердинанд – главный претендент на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает в качестве претендента на пост спортивного директора бывшего защитника клуба – Рио Фердинанда.

Последние годы 40-летний англичанин выступал в качестве эксперта на ТВ. Накануне он провел встречу с вице-президентом «Юнайтед» Эдом Вудвордом для согласования деталей.

«Манчестер Юнайтед» обновляет кадровую структуру и видит в качестве Рио человека, способного руководить трансферной политикой и контролировать переговоры. При этом такой человек Фердинанд еще и в хороших отношениях с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером.