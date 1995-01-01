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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Фердинанд – главный претендент на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает в качестве претендента на пост спортивного директора бывшего защитника клуба – Рио Фердинанда.

    Последние годы 40-летний англичанин выступал в качестве эксперта на ТВ. Накануне он провел встречу с вице-президентом «Юнайтед» Эдом Вудвордом для согласования деталей.

    «Манчестер Юнайтед» обновляет кадровую структуру и видит в качестве Рио человека, способного руководить трансферной политикой и контролировать переговоры. При этом такой человек Фердинанд еще и в хороших отношениях с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером.

    • «МЮ» находится на шестом месте АПЛ.
    • От находящегося в зоне Лиги чемпионов «Челси» красные отстают на 3 очка.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1381

      InterMilLano1908 37 минут назад

      Лол его ман Юнайтед купил за огроменные бабки в свое время и он будет руководить трансферами

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      Рейтинг: +309

      OBOLEV 49 минут назад

      Думаю что мимо ) Нэвел и Анри то же пытался в тренеров играть. Одно дело по тв вещать. А другое за уши тащить полу-живой МЮ. В любой случае время покажет.
      П.С. надеюсь это не пиар акция против расизма?!

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