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    Клопп – перед матчем с «Барселоной»: «Камп Ноу» – это не храм футбола, а просто стадион»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое команды перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Камп Ноу» – это не храм футбола, а просто стадион.

    Разгромы «Лиона» и «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу»? Так вышло, что их неудачные отрезки пришлись на эти матчи. Теперь наша очередь встретиться с «Барселоной» на ее поле.

    Когда выходишь на поле против «Барселоны», то, конечно, ты не фаворит. Это будет фантастический матч для всех болельщиков», – сказал Клопп.

    • Игра состоится в среду в столице Каталонии.
    • Накануне «Барселона» стала чемпионом Испании.

    Источник: Goal.com

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