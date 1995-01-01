Клопп – перед матчем с «Барселоной»: «Камп Ноу» – это не храм футбола, а просто стадион»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое команды перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Камп Ноу» – это не храм футбола, а просто стадион.

Разгромы «Лиона» и «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу»? Так вышло, что их неудачные отрезки пришлись на эти матчи. Теперь наша очередь встретиться с «Барселоной» на ее поле.

Когда выходишь на поле против «Барселоны», то, конечно, ты не фаворит. Это будет фантастический матч для всех болельщиков», – сказал Клопп.