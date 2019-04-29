Кононов – журналисту на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Я тоже»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью после матча с «Рубином» (1:1, 26-й тур чемпионата России).

– Вы озвучивали цели: второе место и Кубок России. Вы готовы подать в отставку без выполнения целей или переоценили ситуацию и готовы строить команду?

– Я готов готов работать. Уже говорил на эту тему в Туле. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которую мне доверили.

На остальные ваши скользкие слова, слова со смыслом, я бы не хотел отвечать.

Я, кстати, вам тоже хотел бы сказать.

– Мне (вопрос журналиста Sport24 Максим Алланазаров – прим. «Бомбардира»)?

– Ну да. Какой вопрос вы задали тогда?

– Вы справляетесь с работой главного тренера «Спартак»?

– А вы какая газета или журнал?

– Sport24.

– А вы справляетесь?

– Со своей работой? Да.

– Ну, и я тоже.

– Я сейчас должен встать и уйти, как вы в Туле, да?

– Конечно. Я тогда уже все сказал, зачем еще говорить было.

– Просто вы после Тулы сказали про какую-то лапшу на ушах.

– Я имею в виду, что в одном вопросе было много задано, что у нас это, это, это не получается. Все не получается. Поэтому я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.

– А скажите, пожалуйста, что получается?

– Что получается? Я думаю, в первую очередь то, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении.

Команда хочет играть в этот футбол. Это мне очень нравится, у меня получается работать с игроками, иметь доверие. Это для тренера самое важное.