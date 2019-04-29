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    Кононов – журналисту на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Я тоже»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью после матча с «Рубином» (1:1, 26-й тур чемпионата России).

    – Вы озвучивали цели: второе место и Кубок России. Вы готовы подать в отставку без выполнения целей или переоценили ситуацию и готовы строить команду?

    – Я готов готов работать. Уже говорил на эту тему в Туле. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которую мне доверили.

    На остальные ваши скользкие слова, слова со смыслом, я бы не хотел отвечать.

    Я, кстати, вам тоже хотел бы сказать.

    – Мне (вопрос журналиста Sport24 Максим Алланазаров – прим. «Бомбардира»)?

    – Ну да. Какой вопрос вы задали тогда?

    – Вы справляетесь с работой главного тренера «Спартак»?

    – А вы какая газета или журнал?

    – Sport24.

    – А вы справляетесь?

    – Со своей работой? Да.

    – Ну, и я тоже.

    – Я сейчас должен встать и уйти, как вы в Туле, да?

    – Конечно. Я тогда уже все сказал, зачем еще говорить было.

    – Просто вы после Тулы сказали про какую-то лапшу на ушах.

    – Я имею в виду, что в одном вопросе было много задано, что у нас это, это, это не получается. Все не получается. Поэтому я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.

    – А скажите, пожалуйста, что получается?

    – Что получается? Я думаю, в первую очередь то, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении.

    Команда хочет играть в этот футбол. Это мне очень нравится, у меня получается работать с игроками, иметь доверие. Это для тренера самое важное.

    • В матче на «Открытие Арене» московская команда пропустила на 87 минуте от защитника Егора Сорокина.
    • Красно-белые набрали 40 очков и занимают 5 место в таблице. У «Арсенала» (6 место) 39 очков, у ЦСКА (4) – 40.

    Источник: YouTube-канал RedwhiteRU

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    29.04.2019 22:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2531

      Freyk 32 минуты назад

      Журналист – провокатор. Понятно, что своей цели он добился (очередная громкая новость с Кононовым). Но читать такое неприятно.

      0
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      Рейтинг: +12711

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Лучше бы не читал! Неприятный осадок. Этот базар - не уровень Спартака. ***

      1
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      Рейтинг: +343

      Борат 47 минут назад

      Хорошее интервью пиджака!!!
      Валера бы так не смог))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2329

      мы_не_рабы 54 минуты назад

      А что добивался этими вопросами Алланазаров? Совет директоров Спартака уже всё определил, всё всем рассказал, объяснил. Зачем сейчас поднимать волну и гнать её на тренера. Пусть уж спокойно работает. Если уж не втерпёж задать вопросы про тренера, то это к совету директоров Спартака или уж лучше к Федуну, если кишка не тонка. А доставать тренера, который итак кипит внутри от такой игры, не дело болельщика Спартака с коим позиционирует себя Алланазаров.

      0
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      Рейтинг: +597

      Пестрый 56 минут назад

      Да этот Кононов давно уже плывет как какашка в проруби) какая там на.. работа?))

      0
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      Рейтинг: +16957

      oyabun 58 минут назад

      ".. Что получается? Я думаю, в первую очередь то, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении". Кононов перепутал направления, ведь Спартак уверенно двигается в низ таблицы.

      2
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      Рейтинг: +5725

      Asbjorn 1 час назад

      Угу,справляется,и двигается в нужном направлении,направлении выхода из клуба,ничего плохого про Кононова как про человека сказать в общем то нельзя,а вот как тренер он так себе(ну или просто не для Спартака)

      3
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      Рейтинг: +5017

      mihail200606 1 час назад

      Пурга какая то..
      А Кононов слишком мягкий и интеллигентный..

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