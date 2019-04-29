Кононов – журналисту на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Я тоже»

Журналист – провокатор. Понятно, что своей цели он добился (очередная громкая новость с Кононовым). Но читать такое неприятно.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью после матча с «Рубином» (1:1, 26-й тур чемпионата России).
– Вы озвучивали цели: второе место и Кубок России. Вы готовы подать в отставку без выполнения целей или переоценили ситуацию и готовы строить команду?
– Я готов готов работать. Уже говорил на эту тему в Туле. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которую мне доверили.
На остальные ваши скользкие слова, слова со смыслом, я бы не хотел отвечать.
Я, кстати, вам тоже хотел бы сказать.
– Мне (вопрос журналиста Sport24 Максим Алланазаров – прим. «Бомбардира»)?
– Ну да. Какой вопрос вы задали тогда?
– Вы справляетесь с работой главного тренера «Спартак»?
– А вы какая газета или журнал?
– Sport24.
– А вы справляетесь?
– Со своей работой? Да.
– Ну, и я тоже.
– Я сейчас должен встать и уйти, как вы в Туле, да?
– Конечно. Я тогда уже все сказал, зачем еще говорить было.
– Просто вы после Тулы сказали про какую-то лапшу на ушах.
– Я имею в виду, что в одном вопросе было много задано, что у нас это, это, это не получается. Все не получается. Поэтому я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.
– А скажите, пожалуйста, что получается?
– Что получается? Я думаю, в первую очередь то, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении.
Команда хочет играть в этот футбол. Это мне очень нравится, у меня получается работать с игроками, иметь доверие. Это для тренера самое важное.
- В матче на «Открытие Арене» московская команда пропустила на 87 минуте от защитника Егора Сорокина.
- Красно-белые набрали 40 очков и занимают 5 место в таблице. У «Арсенала» (6 место) 39 очков, у ЦСКА (4) – 40.