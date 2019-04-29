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    Бердыев: «Сегодня разобрать «Спартак» было легче, чем в остальных случаях»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог ничьей со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

    – Есть удовлетворение от игры, от многих моментов. Ничья закономерна. Хотя мы могли и большего добиться.

    – Нынешнее место «Рубина» – потолок нынешнего состава?

    – Думаю, место не соответствует. Травмы Граната и Бухарова при нынешнем составе влияют на результат.

    – Почему у Сорокина такая результативность?

    – Отдельно мы над этим не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной площадке. Он не выключается из эпизода и хочет добиться максимума.

    – Насколько легко вам было разобрать «Спартак»?

    – Сегодня было легче, чем в остальных случаях.

    • 6 голов Сорокина – лучший показатель «Рубина» в текущем сезоне и лучшая статистика по голам среди защитников в РПЛ-2018/19.
    • Казанский клуб занимает 11 место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2019 22:39
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +12711

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Хрен знает чего там Рубин легко разобрал, но это был не Спартак...***

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5017

      mihail200606 1 час назад

      Подкол в сторону Кононова?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35912

      Project Бабангида 1 час назад

      и разбирать ничего не пришлось.... "всё было разобрано до вас"

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16972

      Боцман59rus 1 час назад

      еще год назад не думал что такое сморожу - давай к нам

      0
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      Рейтинг: +597

      Фанат Рубина > Боцман59rus 58 минут назад

      ага щас, ему нужен полный контроль над клубов, трансферами....
      а ваш пердун на это не пойдет, поэтому КББ там и не оказалось 3 года назад! сомневаюсь что Пердун изменил мнение!

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