Бердыев: «Сегодня разобрать «Спартак» было легче, чем в остальных случаях»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог ничьей со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

– Есть удовлетворение от игры, от многих моментов. Ничья закономерна. Хотя мы могли и большего добиться.

– Нынешнее место «Рубина» – потолок нынешнего состава?

– Думаю, место не соответствует. Травмы Граната и Бухарова при нынешнем составе влияют на результат.

– Почему у Сорокина такая результативность?

– Отдельно мы над этим не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной площадке. Он не выключается из эпизода и хочет добиться максимума.

– Насколько легко вам было разобрать «Спартак»?

– Сегодня было легче, чем в остальных случаях.