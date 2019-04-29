Бердыев: «Сегодня разобрать «Спартак» было легче, чем в остальных случаях»

Хрен знает чего там Рубин легко разобрал, но это был не Спартак...***
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог ничьей со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.
– Есть удовлетворение от игры, от многих моментов. Ничья закономерна. Хотя мы могли и большего добиться.
– Нынешнее место «Рубина» – потолок нынешнего состава?
– Думаю, место не соответствует. Травмы Граната и Бухарова при нынешнем составе влияют на результат.
– Почему у Сорокина такая результативность?
– Отдельно мы над этим не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной площадке. Он не выключается из эпизода и хочет добиться максимума.
– Насколько легко вам было разобрать «Спартак»?
– Сегодня было легче, чем в остальных случаях.
- 6 голов Сорокина – лучший показатель «Рубина» в текущем сезоне и лучшая статистика по голам среди защитников в РПЛ-2018/19.
- Казанский клуб занимает 11 место в турнирной таблице.