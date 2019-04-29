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    Тихонов: «Крылья Советов» погасили долг не до конца. Понимания по срокам выплаты остатка нет»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов сообщил, что самарский клуб до сих пор в полной мере не рассчитался с ним по задолженности по зарплате.

    «Крылья Советов» погасили долг не до конца. Еще осталась определенная сумма. Понимания по срокам выплаты остатка нет – я с клубом не общаюсь», – сказал Тихонов.

    Ранее РФС из-за долга перед специалистом запретил «Крыльям» регистрировать новых футболистов.

    Тихонов был назначен тренером самарцев в июне 2017 года. В своем первом же сезоне он вывел команду из ФНЛ в РПЛ. В прошлом октябре стороны расторгли контракт.

    Источник: Sport24

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