Тихонов: «Крылья Советов» погасили долг не до конца. Понимания по срокам выплаты остатка нет»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов сообщил, что самарский клуб до сих пор в полной мере не рассчитался с ним по задолженности по зарплате.

«Крылья Советов» погасили долг не до конца. Еще осталась определенная сумма. Понимания по срокам выплаты остатка нет – я с клубом не общаюсь», – сказал Тихонов.

Ранее РФС из-за долга перед специалистом запретил «Крыльям» регистрировать новых футболистов.

Тихонов был назначен тренером самарцев в июне 2017 года. В своем первом же сезоне он вывел команду из ФНЛ в РПЛ. В прошлом октябре стороны расторгли контракт.