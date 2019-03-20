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    РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

    РФС опубликовал итоги заседания палаты по разрешению споров.

    «Крыльям Советов» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым. Клуб должен выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за задержку выплат.

    • РФС может снять запрет, если клуб выполнит требования палаты.
    • «Крылья Советов» заявили, что выплатят долги до конца марта.
    • Тихонов возглавлял клуб с июня 2017 года по октябрь 2018 года.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    20.03.2019 20:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1327

      WhiteEgon 4 часа назад

      Так пусть Тихон увольняется. А то тренирует и одновременно жалуется на благо клуба.

      0
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      Рейтинг: +374

      АИН-27 > WhiteEgon 1 час назад

      Так он уволен, тренер на данный момент Божович.

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      Рейтинг: +270

      Victor.Vings 4 часа назад

      По моему Крылья и не собираются пока регистрировать новых игроков, и этих пока должно хватить. Не ссы Тихон, при всем уважении играл же за Крылья должен знать что клуб не богатый как только будет возможность я думаю отдадут деньги.

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      Рейтинг: +1096

      ivan-football-fan 4 часа назад

      ГазПром - это "государево" предприятие? Или частная лавочка Мюллера?
      если первое верно, то....ПОЧЕМУ ГАЗПРОМ СПОНСИРУЕТ ТОЛЬКО ЗЕНИТ, А НЕ ВЕСЬ ЧЕМПИОНАТ? Всем клубам - поровну!
      Глядишь...появилась бы конкуренция...А потом...и бразильцев бы наши из НАШЕЙ СБОРНОЙ БЫ ВЫТЕСНИЛИ))))

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      Рейтинг: +1327

      WhiteEgon > ivan-football-fan 4 часа назад

      Выростешь - узнаешь ))))

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      Рейтинг: +1096

      ivan-football-fan 4 часа назад

      ПОЗОР И БЕЗОБРАЗИЕ!
      Понастроили эти"понтовые на экспорт стадионы" с многомиллионными затратами на содержание В ГОЛОЖОПЫХ РЕГИОНАХ...
      Там...ЛЮДЯМ НА ЗП ДЕНЕГ НЕТУ!
      Триллер: "Самый прибыльный ЧМ мира по футболу в России...НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР!"

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      Рейтинг: +205

      klim2m 5 часов назад

      Таку они вроде уж как все бабки потратили )))) кого уж регистрировать то )))

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      Рейтинг: +404

      Genz 5 часов назад

      Молодец, Тихонов. Души гадов

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