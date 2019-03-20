РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

Так пусть Тихон увольняется. А то тренирует и одновременно жалуется на благо клуба.
РФС опубликовал итоги заседания палаты по разрешению споров.
«Крыльям Советов» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым. Клуб должен выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за задержку выплат.
- РФС может снять запрет, если клуб выполнит требования палаты.
- «Крылья Советов» заявили, что выплатят долги до конца марта.
- Тихонов возглавлял клуб с июня 2017 года по октябрь 2018 года.