РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

РФС опубликовал итоги заседания палаты по разрешению споров.

«Крыльям Советов» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым. Клуб должен выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за задержку выплат.