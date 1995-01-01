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    Деспотович и Галаджан – в атаке у «Оренбурга», Джорджевич выйдет в нападении у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на игру 26-го тура РПЛ.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Терехов, Шахов, С. Козлов, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Галаджан, Деспотович.

    «Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

    • Матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 17:00 по московскому времени.
    • «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, «Арсенал» располагается на шестой строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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