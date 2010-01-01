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    Червиченко: «Судьи много помогают «Локомотиву». Потом такая команда позорит российский футбол в ЛЧ»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Локомотив» не заслуживает представлять Россию в Лиге чемпионов. По его мнению, в главном европейском клубном турнире предпочтительнее будут выглядеть «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.

    – Если бы можно было выбирать, то вы бы кого предпочли увидеть в Лиге чемпионов – ЦСКА или «Краснодар?

    – Я бы обе эти команды хотел видеть в Лиге чемпионов. А вот место «Локомотива» в этой тройке, на мой взгляд, не совсем по праву. Очень много судейской помощи железнодорожникам оказывается по ходу чемпионата.

    Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов. Потом эта команда хуже всех смотрится в групповом турнире обоих еврокубков, становится позором российского футбола [в этом сезоне «Локомотив» занял последнее место в своей группе в ЛЧ, потерпев поражения в пяти матчах]. Вот «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо.

    • После 26-ти туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Локомотив» на восемь очков.
    • «Краснодар» идет третьим, отставая от железнодорожников на три балла. ЦСКА занимает четвертую строчку и проигрывает команде Юрия Семина пять очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5006

      mihail200606 2 минуты назад

      Смотрелись бы.. Откуда ты знаешь?зенит вон с вилльяреалом в ЛЕ хорошо смотрелся прям.. В том то и дело, что ЛЮБОЙ из наших клубов может обосраться по страшному.. попадут на мансити или ливер и Опять будут залеты типа 8-0, как у поросят...

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      Рейтинг: +8402

      vladimir-7 3 минуты назад

      Бомбардир, а вы пишите кем сейчас работает А.Червиченко, а не когда-то.

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      Рейтинг: +110

      Muboraksho 8 минут назад

      Разве так можно отзываться об учителе-Паличе? Да и команда в этом году лучше смотрится чем в прошлом году. Вот только Смолов разыграется и все будет нормально. Они учтут прошлогодние не удачи на евро кубках...

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      Рейтинг: +3362

      Агасфер 10 минут назад

      Я думаю,его настоящая фамилия -Червичян,ибо он "знает" изнанку российского футбола как настоящий армянин-инсайдер,известный нам всем.Порода чувствуется!

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      Рейтинг: +67

      Rey-25 44 минуты назад

      По моему он так говорит вообще про все топ клубы нашего чемпионата

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      Рейтинг: +330

      Борат 56 минут назад

      он точно про локо говорил а не про спартак?)))))))

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      Рейтинг: +610

      Romantic2010 1 час назад

      Мне кажется, что этот карапузик чем то обижен на руководство Локо. Может устроиться в клуб хотел , да не ко двору , или пропихнуть кого хотел. По началу чемпионата к слову судьи отобрали у Локо очков ровно столько, сколько не хватает до чемпионства вновь. Вспомните...офсайды вымышленные....

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      Рейтинг: +6364

      parevg > Romantic2010 44 минуты назад

      Да - Да, Голы незасчитанные.
      И, да, обижен, во времена его правления, Спартак и Локо часто легионеров друг у друга до подписания контракта переманивали...

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      Рейтинг: +144

      Maksim Lagerev 1 час назад

      Что то почему то забыли как в начали чемпионата судьи хранили локо.

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      Рейтинг: +3362

      Агасфер > Maksim Lagerev 8 минут назад

      Что ты написал? Хоть сам смысл знаешь,и то хорошо.А остальным непонятно. Изложи свою мысль яснее.

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