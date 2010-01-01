Червиченко: «Судьи много помогают «Локомотиву». Потом такая команда позорит российский футбол в ЛЧ»

Смотрелись бы.. Откуда ты знаешь?зенит вон с вилльяреалом в ЛЕ хорошо смотрелся прям.. В том то и дело, что ЛЮБОЙ из наших клубов может обосраться по страшному.. попадут на мансити или ливер и Опять будут залеты типа 8-0, как у поросят...
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Локомотив» не заслуживает представлять Россию в Лиге чемпионов. По его мнению, в главном европейском клубном турнире предпочтительнее будут выглядеть «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.
– Если бы можно было выбирать, то вы бы кого предпочли увидеть в Лиге чемпионов – ЦСКА или «Краснодар?
– Я бы обе эти команды хотел видеть в Лиге чемпионов. А вот место «Локомотива» в этой тройке, на мой взгляд, не совсем по праву. Очень много судейской помощи железнодорожникам оказывается по ходу чемпионата.
Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов. Потом эта команда хуже всех смотрится в групповом турнире обоих еврокубков, становится позором российского футбола [в этом сезоне «Локомотив» занял последнее место в своей группе в ЛЧ, потерпев поражения в пяти матчах]. Вот «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо.
- После 26-ти туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Локомотив» на восемь очков.
- «Краснодар» идет третьим, отставая от железнодорожников на три балла. ЦСКА занимает четвертую строчку и проигрывает команде Юрия Семина пять очков.