Червиченко: «Судьи много помогают «Локомотиву». Потом такая команда позорит российский футбол в ЛЧ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Локомотив» не заслуживает представлять Россию в Лиге чемпионов. По его мнению, в главном европейском клубном турнире предпочтительнее будут выглядеть «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.

– Если бы можно было выбирать, то вы бы кого предпочли увидеть в Лиге чемпионов – ЦСКА или «Краснодар?

– Я бы обе эти команды хотел видеть в Лиге чемпионов. А вот место «Локомотива» в этой тройке, на мой взгляд, не совсем по праву. Очень много судейской помощи железнодорожникам оказывается по ходу чемпионата.

Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов. Потом эта команда хуже всех смотрится в групповом турнире обоих еврокубков, становится позором российского футбола [в этом сезоне «Локомотив» занял последнее место в своей группе в ЛЧ, потерпев поражения в пяти матчах]. Вот «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо.