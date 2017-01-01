Федерация футбола Азербайджана: «Всегда говорили, что двери нашей сборной для Гулиева открыты»

Пусть валит, толку - ноль. Интересно, в Азерстане пиндосы есть?
Генеральный секретарь Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев по-прежнему может выбрать национальную сборную его страны, если сам этого захочет.
«У него отец – азербайджанец, мы хорошо знакомы, пару лет назад встречались. Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России», – сказал Мамедов.
- 22-летний Гулиев пока не играл за главную сборную России, зато ранее он выступал за команды U-17, U-19 и U-21.
- В текущем сезоне хавбек провел семь матчей в составе «Спартака» и забил один гол.