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    Федерация футбола Азербайджана: «Всегда говорили, что двери нашей сборной для Гулиева открыты»

    Генеральный секретарь Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев по-прежнему может выбрать национальную сборную его страны, если сам этого захочет.

    «У него отец – азербайджанец, мы хорошо знакомы, пару лет назад встречались. Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России», – сказал Мамедов.

    • 22-летний Гулиев пока не играл за главную сборную России, зато ранее он выступал за команды U-17, U-19 и U-21.
    • В текущем сезоне хавбек провел семь матчей в составе «Спартака» и забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4407

      prezent2017 4 минуты назад

      Пусть валит, толку - ноль. Интересно, в Азерстане пиндосы есть?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +315

      Борат 50 минут назад

      Надеюсь не увидеть этого зверька в форме главной сборной России!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1088

      Леха из Твери 1 час назад

      Хитрый план Азербайджанской сборной был запущен 20-25 лет назад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      Sviro 1 час назад

      Забирайте, драчуны нам не нужны. Своих кокориных выше крыши.

      1
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      Рейтинг: +9244

      slavutiq70 > Sviro 34 минуты назад

      это точно,,,

      0
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      Рейтинг: +20

      RJM555 1 час назад

      но сборная России не зовет как то.......там он становится легионером

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