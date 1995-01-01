Салах поздравил ван Дейка с получением награды игроку года в Англии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поздравил своего партнера по команде Вирджила ван Дейка, которого признали игроком года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

«Поздравляю, здоровяк. Абсолютно заслуженно! Игрок года по версии PFA», – написал Салах в твиттере, прикрепив совместную фотографию с ван Дейком.

Примечательно, что египтянин поздравил голландца до официального объявления итогов голосования.

В прошлом сезоне эту награду получил Салах.