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    Салах поздравил ван Дейка с получением награды игроку года в Англии

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поздравил своего партнера по команде Вирджила ван Дейка, которого признали игроком года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

    «Поздравляю, здоровяк. Абсолютно заслуженно! Игрок года по версии PFA», – написал Салах в твиттере, прикрепив совместную фотографию с ван Дейком.

    Примечательно, что египтянин поздравил голландца до официального объявления итогов голосования.

    В прошлом сезоне эту награду получил Салах.

    Источник: твиттер Мохамеда Салаха

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