Салах поздравил ван Дейка с получением награды игроку года в Англии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поздравил своего партнера по команде Вирджила ван Дейка, которого признали игроком года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).
«Поздравляю, здоровяк. Абсолютно заслуженно! Игрок года по версии PFA», – написал Салах в твиттере, прикрепив совместную фотографию с ван Дейком.
Примечательно, что египтянин поздравил голландца до официального объявления итогов голосования.
В прошлом сезоне эту награду получил Салах.
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— Mohamed Salah (@MoSalah) 28 апреля 2019 г.