Мата: «Кажется, никто не хочет занимать третье и четвертое места в АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после ничьей с «Челси» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ выразил недоумение касательно борьбы за место в первой четверке чемпионата.

«Кажется, никто не хочет занимать третье и четвертое места. Все испытывают проблемы. Нужно набрать шесть очков, но больше от нас ничего не зависит», – сказал Мата.

В десяти последних матчах, в которых принимали участие «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «МЮ», занимающие в турнирной таблице АПЛ места с третьего по шестое, была одержана всего одна победа. В 33-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» выиграл у «Брайтона» со счетом 1:0.