Мата: «Кажется, никто не хочет занимать третье и четвертое места в АПЛ»

Уверен, что в значительной степени описанное является следствием обильной комплектации этих топ-клубов варягами. Которые, безусловно, будучи классными футболистами с огромными зарплатами..., АБСОЛЮТНО НЕ СПОСОБНЫ НАПРЯГАТЬСЯ И "ПРЫГАТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ" В НУЖНЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ, КОГДА ЕДИНСТВЕННЫМ РЕСУРСОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ "ПРИБАВИТЬ В ИГРЕ" ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО...ПАТРИОТИЗМ И ПРЕДАННОСТЬ КЛУБУ!)))
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после ничьей с «Челси» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ выразил недоумение касательно борьбы за место в первой четверке чемпионата.
«Кажется, никто не хочет занимать третье и четвертое места. Все испытывают проблемы. Нужно набрать шесть очков, но больше от нас ничего не зависит», – сказал Мата.
В десяти последних матчах, в которых принимали участие «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «МЮ», занимающие в турнирной таблице АПЛ места с третьего по шестое, была одержана всего одна победа. В 33-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» выиграл у «Брайтона» со счетом 1:0.