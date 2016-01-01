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    Мата: «Кажется, никто не хочет занимать третье и четвертое места в АПЛ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после ничьей с «Челси» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ выразил недоумение касательно борьбы за место в первой четверке чемпионата.

    «Кажется, никто не хочет занимать третье и четвертое места. Все испытывают проблемы. Нужно набрать шесть очков, но больше от нас ничего не зависит», – сказал Мата.

    В десяти последних матчах, в которых принимали участие «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «МЮ», занимающие в турнирной таблице АПЛ места с третьего по шестое, была одержана всего одна победа. В 33-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» выиграл у «Брайтона» со счетом 1:0.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 07:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2051

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Уверен, что в значительной степени описанное является следствием обильной комплектации этих топ-клубов варягами. Которые, безусловно, будучи классными футболистами с огромными зарплатами..., АБСОЛЮТНО НЕ СПОСОБНЫ НАПРЯГАТЬСЯ И "ПРЫГАТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ" В НУЖНЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ, КОГДА ЕДИНСТВЕННЫМ РЕСУРСОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ "ПРИБАВИТЬ В ИГРЕ" ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО...ПАТРИОТИЗМ И ПРЕДАННОСТЬ КЛУБУ!)))

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