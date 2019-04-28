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    Зидан: «Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (0:1).

    «Я бы хотел, чтобы сезон закончился как можно быстрее, но остались еще три игры, и мы должны еще что-то сделать. Не можем завершить сезон Примеры вот так. То, что я задумал, не получилось. Но мы должны уважать футбол и клуб. Мы должны завершить сезон и играть лучше, чем сегодня.

    Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так. Но я тоже в ответе за это», – сказа Зидан.

    «Реал» занимает третье место в турнирной таблице с 65 очками.

    Источник: Marca

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