Зидан: «Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (0:1).

«Я бы хотел, чтобы сезон закончился как можно быстрее, но остались еще три игры, и мы должны еще что-то сделать. Не можем завершить сезон Примеры вот так. То, что я задумал, не получилось. Но мы должны уважать футбол и клуб. Мы должны завершить сезон и играть лучше, чем сегодня.

Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так. Но я тоже в ответе за это», – сказа Зидан.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице с 65 очками.