Сафонов: «Я должен набраться опыта, чтобы можно было сравнивать нас с Акинфеевым»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Нам повезло. В начале матче была ошибка в обороне у ЦСКА, мы забили гол. Иногда спокойно действовали, отходили в оборону, когда уставали. Можно сказать, вели игру, как нам удобно. В начале второго тайма забили второй гол и довели игру до победы.

Как отношусь к сравнению с Игорем Акинфеевым? Это тяжело назвать противостоянием. Он – вратарь сборной, еще рано нас сравнивать [Акинфеев завершил выступления за сборную осенью прошлого года – прим. «Бомбардира»]. Еще должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы нас сравнивать. Игорь Акинфеев или Лунев стоит в воротах – какая разница? Это был обычный матч. Самое тяжелое, что было – это напряжение, которое создавал ЦСКА около нашей штрафной. Нужно было додержать концентрацию, выделить какие-то моменты не могу. Победа нам досталась нелегко, в тяжелой борьбе. От этого еще радостнее», – сказал Сафонов.

«Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.

ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

«Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас