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    Сафонов: «Я должен набраться опыта, чтобы можно было сравнивать нас с Акинфеевым»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Нам повезло. В начале матче была ошибка в обороне у ЦСКА, мы забили гол. Иногда спокойно действовали, отходили в оборону, когда уставали. Можно сказать, вели игру, как нам удобно. В начале второго тайма забили второй гол и довели игру до победы.

    Как отношусь к сравнению с Игорем Акинфеевым? Это тяжело назвать противостоянием. Он – вратарь сборной, еще рано нас сравнивать [Акинфеев завершил выступления за сборную осенью прошлого года – прим. «Бомбардира»]. Еще должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы нас сравнивать. Игорь Акинфеев или Лунев стоит в воротах – какая разница? Это был обычный матч. Самое тяжелое, что было – это напряжение, которое создавал ЦСКА около нашей штрафной. Нужно было додержать концентрацию, выделить какие-то моменты не могу. Победа нам досталась нелегко, в тяжелой борьбе. От этого еще радостнее», – сказал Сафонов.

    • «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.
    • ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

    «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.04.2019 01:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 29 апреля 2019, 11:31

      Набраться опыта в том числе и в отношениях с клубом, а то вот у Игнатьева и Сулейманова не пошло.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 апреля 2019, 10:36

      Ты только рекордсменом не стань, как Акинфеев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 29 апреля 2019, 06:52

      удачи Матвею!
      пусть набирается опыта в Краснодаре.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +96

      vlad10180v 29 апреля 2019, 03:14

      До Игоря тебе как до китая раком школота.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > vlad10180v 29 апреля 2019, 06:07

      Игорь обычный вратарь, не топ, а середняк.

      9
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BlackMurder 29 апреля 2019, 09:04

      А вот и незнайка вылез, читаешь таких и думаешь, не понимает ничего в футболе, а хочет втиснуться в ряды
      разбирающихся болельщиков.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > vladimir-7 29 апреля 2019, 09:19

      Может , это тебе нужно в футболе понять кто хорошо играет , кто отлично -а кто ,так себе ! Может , тебе надо самому чаще играть , хотя бы во дворе , чтобы понять , что например Дзюба-это полено !..Удачи тебе в познании , Владимир !

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > САДЫЧОК 29 апреля 2019, 09:51

      Как ты можешь что-то рекомендовать, что касается
      Дзюбы, то ты сам посмотри, он "играл" в спартаке и
      был нулевым, ушел в аренду и заиграл, а перешел в
      Зенит и стал звездой в России, а вы из свинарника
      продолжаете его гнобить. Тебе пока можно только
      смотреть футбол молча по ТВ и рано играть даже во
      дворе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > vladimir-7 29 апреля 2019, 10:15

      Смешной ты ! Если для тебя звезда Дзюба ! Ты , же жертва телевизора и Чердака !...Уверен , ты никогда не играл в футбол на большой поляне !

      2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > vlad10180v 29 апреля 2019, 11:56

      раком как сухорян стоит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > САДЫЧОК 29 апреля 2019, 16:02

      Не сомневаюсь, что тебя посетил маразм. Мне с тобой
      дальше не по пути.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > vladimir-7 29 апреля 2019, 16:24

      Я , с тобой никуда и не шёл ! Конечно , я хочу тебе сказать пару ласковых слов!-но не буду !Обращай больше внимания на футбольное мышление на поле ! Красоту игры в пас , отбор , игру на команду и тд. , а не на чучело говорящего Чердака ...

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > vladimir-7 29 апреля 2019, 21:40

      я тебе так скажу,я болею за баварию и сб германии 19 лет!!! цифры знаешь?девятнадцать лет!!!!и смотрю все чемпионаты по немногу, и это ты мне говоришь,что я не разбираюсь в футболе?закрой свой дырявый рот и смотри фнл !!!вафлеплет

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