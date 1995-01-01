Сарри: «Мы играли в финале Кубка лиги, боремся за топ-4 и сейчас в полуфинале ЛЕ. Мы проводим хороший сезон»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«На поле у нас была небольшая проблема с дистанцией. Было слишком большое расстояние между нападающими и полузащитниками, у нас были проблемы с отбором мяча.

В конце первого тайма мы играли лучше. И очень хорошо играли во втором тайме. В конце у нас был опасный момент, но, к сожалению, мы его упустили. Не просто играть здесь против «Манчестер Юнайтед».

Нам нужны две победы. Тогда мы будем уверены во всем. Четыре очка зависят от разницы мячей. Мы играли в финале Кубка лиги. Мы боремся за топ-4, и мы в полуфинале Лиги Европы. Мы проводим хороший сезон. Теперь мы должны достичь двух очень важных целей.

«Челси» занимает четвертое место в таблице с 68 очками.

«МЮ» с 65 очками идет шестым.

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