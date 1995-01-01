Азар: «Челси» должен играть в Лиге чемпионов каждый год»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Хороший день, но могло быть и лучше. Мы приехали сюда, думая о победе. Ничья – не плохой результат для нас. Но я думаю, что если бы иы поверили немного сильнее в себя, то могли забить еще. Теперь у нас осталось две игры, мы попытаемся остаться в топ-4.

«Челси» должен играть в Лиге чемпионов каждый год. Это один из крупнейших клубов в мире. Я и сам хочу играть в Лиге чемпионов. И мы будем играть в ней», – сказал Азар.

В последний раз «Челси» играл в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Английский клуб вылетел на стадии 1/8 от «Барселоны».

«Челси» занимает четвертое место в таблице АПЛ с 68 очками.

Команда Маурицио Сарри участвует в розыгрыше Лиги Европы. Она сыграет в полуфинале с «Айнтрахтом».

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