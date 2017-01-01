Влашича удалили в матче с «Краснодаром». Игрок не мог самостоятельно дойти до раздевалки из-за травмы

ЦСКА в гостях проиграл «Краснодару» в матче 26-го тура РПЛ (0:2). На 88-й минуте встречи полузащитник московской команды Никола Влашич получил вторую желтую карточку за фол на Магомеде-Шапи Сулейманове.

В этом же эпизоде сам Валшич получил травму. Игрок хромая дошел до боковой линии и сел на газон. Персонал ЦСКА помог футболисту встать и дойти до раздевалки. О характере повреждения пока не сообщается.

Влашич пропустит матч следующего тура против «Динамо» из-за красной карточки.

В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл в 23 матчах, забил пять голов и отдал пять ассистов.

Права на футболиста принадлежат «Эвертону».

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