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    Влашича удалили в матче с «Краснодаром». Игрок не мог самостоятельно дойти до раздевалки из-за травмы

    ЦСКА в гостях проиграл «Краснодару» в матче 26-го тура РПЛ (0:2). На 88-й минуте встречи полузащитник московской команды Никола Влашич получил вторую желтую карточку за фол на Магомеде-Шапи Сулейманове.

    В этом же эпизоде сам Валшич получил травму. Игрок хромая дошел до боковой линии и сел на газон. Персонал ЦСКА помог футболисту встать и дойти до раздевалки. О характере повреждения пока не сообщается.

    • Влашич пропустит матч следующего тура против «Динамо» из-за красной карточки.
    • В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл в 23 матчах, забил пять голов и отдал пять ассистов.
    • Права на футболиста принадлежат «Эвертону».

    «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3631

      Старикан 50 секунд назад

      Ваще не понял зачем он это сделал...в принципе в рядовом эпизоде и травму получил, и команду подвёл!

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      Рейтинг: +4389

      prezent2017 5 минут назад

      Теперь Динама их вынесет.

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