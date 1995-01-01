Семак: «У Азмуна повреждение, которое ему мешает. Но хуже ему не становится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов после матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:2). Слова тренера передает корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

– Несколько игроков висят на желтых. Увидим ли мы в Грозном основной состав?

– Ротация будет по необходимости. Сейчас все мысли о следующей игре, будем к ней готовиться. А дальше посмотрим, к чему это приведет, сейчас не будем считать ошибки.

– Что произошло с Азмуном на разминке?

– Получил сильный ушиб. Придя в раздевалку, сверяли возможности его, сможет играть он или нет.

– Насколько сейчас Азмун и Жирков готовы сыграть в Грозном?

– У Азмуна другое повреждение, которое ему мешает, но хуже ему не становится. У Жиркова тоже есть проблемы, но он сыграл и не усугубил. Вопрос с Артемом Дзюбой: насколько он сможет сыграть после повреждений, полученных в концовке матча. Завтра узнаем.

– Насколько рассчитываете на Маркизио в будущем?

– В ближайшее время – нет, а дальше посмотрим. Четыре-шесть месяцев он пропустит, как говорят доктора.

– Почему удалось добиться большего, чем у Манчини?

-–Мое дело – работать, а удается или нет – зависит от множества факторов. У каждого тренера такая ситуация: когда-то получается, когда-то не получается. Оценивать работу предыдущего тренера – не мое дело.