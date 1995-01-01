Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Семак: «У Азмуна повреждение, которое ему мешает. Но хуже ему не становится»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов после матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:2). Слова тренера передает корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    – Несколько игроков висят на желтых. Увидим ли мы в Грозном основной состав?

    – Ротация будет по необходимости. Сейчас все мысли о следующей игре, будем к ней готовиться. А дальше посмотрим, к чему это приведет, сейчас не будем считать ошибки.

    – Что произошло с Азмуном на разминке?

    – Получил сильный ушиб. Придя в раздевалку, сверяли возможности его, сможет играть он или нет.

    – Насколько сейчас Азмун и Жирков готовы сыграть в Грозном?

    – У Азмуна другое повреждение, которое ему мешает, но хуже ему не становится. У Жиркова тоже есть проблемы, но он сыграл и не усугубил. Вопрос с Артемом Дзюбой: насколько он сможет сыграть после повреждений, полученных в концовке матча. Завтра узнаем.

    – Насколько рассчитываете на Маркизио в будущем?

    – В ближайшее время – нет, а дальше посмотрим. Четыре-шесть месяцев он пропустит, как говорят доктора.

    – Почему удалось добиться большего, чем у Манчини?

    -–Мое дело – работать, а удается или нет – зависит от множества факторов. У каждого тренера такая ситуация: когда-то получается, когда-то не получается. Оценивать работу предыдущего тренера – не мое дело.

    • Следующий матч «Зенит» проведет 4 мая против «Ахмата».
    • Команда Сергея Семака с 57 очками занимает первое место в таблице.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68286
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru